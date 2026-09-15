У серпні Садовий нарахував Пригоді премію майже 60 тисяч гривень

У серпні директорці департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Оксані Пригоді нарахували 89 416,27 грн зарплати.

Про це повідомила Львівська міська рада у відповіді на офіційний запит.

Сума включає кілька видів виплат:

– посадовий оклад – 12 169,05 грн;

– доплата за ранг – 452,38 грн;

– надбавка за вислугу років – 1 893,21 грн;

– надбавка за високі досягнення у праці – 7 257,32 грн;

– премія – 59 002,01 грн;

– відрядження – 8 515,84 грн;

– індексація – 126,46 грн.

Із цієї суми посадовиця сплатила 20 565,74 грн податків та відрахувань.

Чистий дохід за місяць склав 68 850,53 грн.

Для порівняння: у попередньому місяці їй нарахували близько 181 тис. грн зарплати.

Оксану Пригоду призначили директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради у квітні 2025 року.

До цього, з березня 2024 року, вона очолювала Франківську районну адміністрацію.

Раніше, з квітня 2023 року, була керівницею Личаківської районної адміністрації.

За чотири роки до того Пригода працювала заступницею голови Личаківської РА з питань житлово‑комунального господарства.