У серпні Садовий нарахував Пригоді премію майже 60 тисяч гривень

У серпні директорці департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради Оксані Пригоді нарахували 89 416,27 грн зарплати.
Про це повідомила Львівська міська рада у відповіді на офіційний запит.
Сума включає кілька видів виплат:
– посадовий оклад – 12 169,05 грн;
– доплата за ранг – 452,38 грн;
– надбавка за вислугу років – 1 893,21 грн;
– надбавка за високі досягнення у праці – 7 257,32 грн;
– премія – 59 002,01 грн;
– відрядження – 8 515,84 грн;
– індексація – 126,46 грн.
Із цієї суми посадовиця сплатила 20 565,74 грн податків та відрахувань.
Чистий дохід за місяць склав 68 850,53 грн.
Для порівняння: у попередньому місяці їй нарахували близько 181 тис. грн зарплати.
Оксану Пригоду призначили директоркою департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міськради у квітні 2025 року.
До цього, з березня 2024 року, вона очолювала Франківську районну адміністрацію.
Раніше, з квітня 2023 року, була керівницею Личаківської районної адміністрації.
За чотири роки до того Пригода працювала заступницею голови Личаківської РА з питань житлово‑комунального господарства.
Створено за матеріалами: varianty.lviv.ua