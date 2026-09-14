Львівщина оголосила відбір кандидатів на обласну премію в галузі культури та мистецтва

У Львівській області приймають заявки на обласну премію в галузі культури, літератури, мистецтва, журналістики та архітектури до 1 жовтня 2026 року.

Ця премія належить до найвищих творчих відзнак регіону. Вона визнана за значний внесок у розвиток української культури та за стимулювання нових творчих ініціатив.

«Обласна премія — це найвища мистецька відзнака Львівщини, яка покликана підтримувати талановитих митців, відзначати їхній внесок у розвиток української культури та мотивувати до нових творчих звершень», — зазначив заступник голови Львівської ОВА Іван Собко.

За словами Івана Собка, у конкурсі охоче беруть участь як відомі автори, так і нові імена.

Автори, які не стали лауреатами минулого року, можуть повторно подавати свої роботи.

На розгляд приймають нові, оригінальні твори та роботи, оприлюднені в завершеному вигляді протягом останніх трьох років.

При цьому роботи повинні бути опубліковані не пізніше ніж за шість місяців до висунення на премію.

Кандидатури подають заклади культури, творчі спілки, фонди, громадські організації та інші установи й організації, що працюють у сфері культури.

Заявки приймають у департаменті з питань культури, національностей та релігій Львівської ОВА за адресою: Львів, пл. Парубія, 2, кабінет №38.

Телефони для довідок: (032) 261-25-93, (032) 261-26-48.