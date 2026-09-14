Два львівські ТМО готуються списати медичне обладнання на суму понад 17 мільйонів гривень

У Львові планують списати з балансу ТМО №1 і ТМО №2 медичне обладнання вартістю 17,2 мільйона гривень.

Проєкт ухвали опублікований 2 вересня 2026 року.

У документі пропонують дозволити списати з балансу КНП “Львівське ТМО “Багатопрофільна клінічна лікарня інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги” (ТМО №1) і КНП “Львівське ТМО “Клінічна лікарня планового лікування, реабілітації та паліативної допомоги” (ТМО №2) медичне обладнання на суму 17 232 194,23 грн.

Зокрема, з балансу ТМО №1 пропонують списати 24 одиниці різного медичного обладнання та асфальтове покриття, введене в експлуатацію 1983 року. Загальна сума списання для цього закладу — 9 127 263,11 грн.

З балансу ТМО №2 планують списати 12 медичних приладів та апаратів. Загальна вартість списаного майна для другого ТМО становить 8 104 931,12 грн.

Наразі зазначене обладнання визнали непридатним для подальшого використання.

Керівництво має вийняти деталі, що ще можна використовувати, і здати решту на металобрухт.













У серпні цього року депутати вирішили перейменувати ТМО №1 і ТМО №2 на комунальні некомерційні товариства.

У 2022 році аудитори виявили у ТМО №1 фінансові порушення на суму 11,2 млн грн. Серед проблем — завищення вартості ремонтних і будівельних робіт, некоректні виплати зарплат і неефективна робота з орендарями.