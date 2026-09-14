Стрийська громада вшановує пам’ять Андрія Дрила та Василя Сеніва

Стрийська громада зустріне труни з тілами полеглих захисників Андрія Дрила та Василя Сенiва.

Труни прибудуть 14 вересня о 14:30 у село П’ятничани.

Прощання з Василем Сенівим відбудеться в місті Стрий, у церкві Св. Іоана Хрестителя ПЦУ на вулиці Ленкавського, 5. Парастас запланований на 14 вересня о 19:00. Похоронна служба розпочнеться 15 вересня о 12:00.

З Андрієм Дрилем прощатимуться в селі Пукеничі, у церкві Св. Іллі. Точний час чинів прощання буде повідомлено додатково.