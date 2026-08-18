Львів провів в останню путь захисника, який загинув у бою, 1992 року народження

У вівторок, 18 серпня, Львів проведе в останню путь військовослужбовця Сергія Юнка. Захисник загинув, боронячи Україну від російських окупантів.
Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Згодом, орієнтовно об 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.
Поховають воїна на кладовищі у селі Зубра Львівського району.
Сергій Юнко (22.08.1992 — 10.08.2026) — львів’янин.
Навчався у середній загальноосвітній школі №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської. Пізніше здобув професійну освіту у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу.
Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Ромб».
Рідні згадують Сергія як життєрадісну, позитивну й комунікабельну людину. Він був відповідальним, турботливим і люблячим батьком. Чоловік любив проводити час на природі, захоплювався комп’ютерною технікою. З особливою теплотою ставився до тварин.
У 2024 році Сергій став на захист Батьківщини від російського вторгнення. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Дніпропетровському напрямку у складі 160-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.
У Сергія Юнка залишилися батьки, дружина, донька, сестра, бабуся та вся родина.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua