Львів провів в останню путь захисника, який загинув у бою, 1992 року народження

У вівторок, 18 серпня, Львів проведе в останню путь військовослужбовця Сергія Юнка. Захисник загинув, боронячи Україну від російських окупантів.

Чин похорону розпочнеться об 11:00 у Гарнізонному храмі свв. апп. Петра і Павла. Згодом, орієнтовно об 11:30, відбудеться загальноміська церемонія прощання на площі Ринок.

Поховають воїна на кладовищі у селі Зубра Львівського району.

Сергій Юнко (22.08.1992 — 10.08.2026) — львів’янин.

Навчався у середній загальноосвітній школі №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської. Пізніше здобув професійну освіту у Львівському професійному коледжі готельно-туристичного та ресторанного сервісу.

Працював у товаристві з обмеженою відповідальністю «Ромб».

Рідні згадують Сергія як життєрадісну, позитивну й комунікабельну людину. Він був відповідальним, турботливим і люблячим батьком. Чоловік любив проводити час на природі, захоплювався комп’ютерною технікою. З особливою теплотою ставився до тварин.

У 2024 році Сергій став на захист Батьківщини від російського вторгнення. Боронив територіальну цілісність та суверенітет України на Дніпропетровському напрямку у складі 160-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України.

У Сергія Юнка залишилися батьки, дружина, донька, сестра, бабуся та вся родина.