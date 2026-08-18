У Львові скоригували маршрут одного з популярних тролейбусів

З завтрашнього дня на вулиці Науковій частково обмежать рух транспорту.
Причина — заміна тепломережі, яка проходить під проїжджою частиною біля перехрестя з вулицею Підстригача, у напрямку торгового центру «Вікторія Гарденс».
На цій ділянці перекриють одну сторону дороги. Натомість на смугах у напрямку Сихова запровадять реверсний рух транспорту.
Комунальники планують завершити роботи до 22 серпня. Розпочнуться вони вже 18 серпня.
Через ремонт зміниться маршрут тролейбуса № 22. У напрямку Автовокзалу транспорт курсуватиме за звичайною схемою. А от у зворотному напрямку тролейбус об’їжджатиме затор вулицями Володимира Великого, Тролейбусною та Рубчака.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua