Швейцарець Фредерік Сплендор подолав 4200 кілометрів марафону, щоб підтримати Україну у Львові

У Львові, в Міжнародний день миру, завершився благодійний ультрамарафон «Beyond Borders: Monaco to Ukraine». Його організував і здійснив швейцарський спортсмен і благодійник Фредерік Сплендор, який подолав понад 4 200 км через 14 європейських країн, рухаючись від Монако до України. Головна мета забігу — привернути увагу світової спільноти до війни в Україні та зібрати кошти на гуманітарну допомогу.

Фінальним пунктом стало кладовище Личаківське у Львові, де Фредерік вшанував пам’ять загиблих захисників України. Особливо його вразила велика кількість юних героїв серед похованих.

«Шлях від Монако до цього місця зайняв у мене 60 днів. Я подорожував із рюкзаком у кольорах України і відчуваю щастя бути тут. Проте водночас і глибокий сум. Адже багато з тих, кому це місце пам’яті присвячене, були молодшими за мене. Я сподіваюся, що війна припиниться, і діти героїв, похованих тут, ніколи не дізнаються, що таке війна. Я вірю в український народ», — розповів Фредерік Сплендор.

Спортсмен почав свій багатоденний забіг 24 липня з Монако. Щодня він проходив пішки від 70 до 100 км, найскладнішою частиною стала ділянка через Альпи. Маршрут пролягав через Монако, Францію, Італію, Швейцарію, Ліхтенштейн, Австрію, Німеччину, знову Італію, Словенію, Угорщину, Хорватію, Словаччину, Польщу та фінішував в Україні.

Під час подорожі Фредерік ніс рюкзак у кольорах українського прапора. Він свідомо обрав Україну як кінцеву точку, підкреслюючи, що це європейська держава, котра нині переживає війну. Попри те, що відстань від Швейцарії до України становить близько 1 700 км, для багатьох у Західній Європі війна здається далекою.

По дорозі спортовець зустрічався з українськими спільнотами та місцевими жителями у різних країнах. Зокрема, у Будапешті він відвідав меморіал «Взуття на Дунаї», присвячений жертвам масових розстрілів часів Другої світової війни.

Благодійний проект реалізує швейцарська асоціація Au-delà de l’Effort. Зібрані кошти передадуть фонду Chaîne du Bonheur (Swiss Solidarity), що підтримує постраждалих українців. Плани включають спрямування грошей на гуманітарну допомогу, відновлення житла, медичні послуги та освітні ініціативи. Мета збору становить близько 140 тисяч євро.

Фредерік Сплендор — 33-річний ультрамарафонець зі Швейцарії і благодійник, колишній професійний пожежник. Він став чемпіоном Швейцарії 2023 року на дистанції 100 км та віце-чемпіоном 2024 року. Його особистий рекорд у марафоні — близько 2 годин 22 хвилини. Раніше, у 2018 році, він уже подолав приблизно 4 300 км маршрутом Pacific Crest Trail у США.

Відео з фінішу марафону у Львові: