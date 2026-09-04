У Львові з наступного тижня розпочинають акарицидну обробку міських парків проти кліщів

З 7 по 9 вересня у Львові проведуть акарицидну обробку парків. Мешканців просять не відвідувати міські зелені зони в ці дні.

Пресслужба Львівської міської ради повідомила про початок робіт.

Роботи стартують у понеділок, 7 вересня. Міська влада закликає тимчасово утриматися від прогулянок парками та вигулу тварин.

У міськраді пояснюють, що обробки мають стримати розмноження кліщів у парках, лісопарках і інших зелено-зонах.

Під обробку потрапляють ділянки біля дитячих майданчиків, прогулянкових доріжок і місць відпочинку.

Графік акарицидної обробки парків та зелених зон Львівської громади у вересні:

– 7 вересня: регіональний ландшафтний парк “Знесіння”, парки “Снопківський” і “Залізна Вода”. Також оброблять “Високий замок”, “Стрийський” і Парк культури і відпочинку імені Б. Хмельницького.

– 9 вересня: парки “Замарстинівський”, “На Валах”, “700-річчя Львова”, “Під Голоском” і “Кортумова гора”. Також оброблять парк імені Івана Франка, парк Святого Івана Павла ІІ, парк імені Б. Хмельницького у Брюховичах, сквер на вулиці М. Кривоноса та парк між вулицями В. Липинського й Лінкольна.

Про дату обробки інших парків і зелених зон повідомлять додатково.

У перелік, дату обробки яких уточнять пізніше, входять: парк “Архангела Михаїла”, “Піскові озера”, “Горіховий Гай”, “Бондарівка” і “Кольонія”.

Також у цьому списку — парк на вулиці Роксоляни, парк імені І. Виговського, “Озеро Левандівське”, “Скнилівський” і “Левандівський”.

Крім того, планують обробити лісопарки “Білогорща”, “Рудно” та “Погулянка”, Личаківський парк, зелену зону “Майорівка” і Вайнберг-парк у Винниках.

Окремо запланована обробка зеленої зони в селищі Рудне, у районі вулиць М. Грушевського, І. Огієнка, Озерної та А. Шептицького.

За несприятливих погодних умов міська рада може коригувати графік обробки.