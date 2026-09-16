ЛНМУ відкрив у Львові новий університетський фармцентр

У Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького відкрили Освітньо-науковий виробничий фармацевтичний центр.

У ньому поєднуватимуть виготовлення ліків і підготовку майбутніх провізорів.

Про це повідомив начальник Львівської ОВА Максим Козицький.

В оновлених приміщеннях центру вже запустили виробництво розчинів.

На модернізацію обладнання спрямували понад 4,5 млн грн з обласного бюджету, що дало змогу відновити університетське фармацевтичне виробництво.

За словами очільника області, Львівщина має потужний науковий і освітній потенціал для розвитку власних лікарських засобів.

У регіоні працюють науковці, що створюють нові молекули та перспективні препарати.

Тут також функціонує один із найсильніших медуніверситетів Європи та перша в Україні університетська лікарня.

«У нас є талановиті науковці, які працюють над новими молекулами і потенційними ліками. Є один з найсильніших у Європі медуніверситетів, є перша в Україні університетська лікарня. Маємо повноцінну базу для того, аби розвивати виробництво якісних препаратів в Україні. Зробимо все, що від нас залежить, аби реалізувати цей потенціал», – наголосив Максим Козицький.

Під час візиту до ЛНМУ керівник області також оглянув університетський Центр молекулярного дизайну.

Тут синтезують нові сполуки та співпрацюють із партнерами з 24 країн світу.

Відновлення виробничої бази та розвиток наукових досліджень у ЛНМУ створюють умови для поєднання освіти, науки та практичної фармацевтики.

Особливо це стосується нового фармацевтичного центру і Центру молекулярного дизайну; вони також сприяють розбудові вітчизняного виробництва якісних лікарських препаратів.