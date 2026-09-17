На Львівщині землевпорядниця незаконно відчужила з комунальної власності три ділянки вартістю понад 2 млн грн

Правоохоронці Львівщини викрили інженерку-землевпорядницю. За версією слідства, вона незаконно вивела з комунальної власності Жовківської територіальної громади три земельні ділянки на суму понад два мільйони гривень.

Жінці вже повідомили про підозру.

Землю виводили з комунальної власності за підробленими документами

За даними слідства, у 2025 році фігурантка прийняла завідомо підроблений державний акт на право приватної власності на земельну ділянку площею 0,6 га.

Фальсифікований документ нібито підтверджував, що ділянка належить фізичній особі. Насправді вона залишалася у власності Жовківської територіальної громади.

Попри це інженерка виготовила й підписала технічну документацію із землеустрою та оформила відповідний електронний документ.

У цих паперах вона навела свідомо неправдиві відомості про виникнення права власності.

На підставі підроблених документів ділянку переоформили на нових власників. Унаслідок цього громаді завдали збитків майже 920 тисяч гривень.

У такий самий спосіб, за даними слідства, фігурантка вивела з комунальної власності ще дві ділянки:

ділянку площею 0,55 га вартістю майже 690 тисяч гривень;

ділянку площею понад 0,35 га вартістю понад 450 тисяч гривень.

Загальна сума збитків для Жовківської територіальної громади перевищує 2 мільйони гривень.

Землевпорядниці загрожує до восьми років ув’язнення

«Зловмисницю викрили слідчі відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №1 разом з оперативниками Управління Служби безпеки України у Львівській області, за процесуального керівництва Жовківської окружної прокуратури», — повідомили у поліції.

Жінці повідомили про підозру за ч. 3 ст. 365-2 Кримінального кодексу України — зловживання повноваженнями особами, які надають публічні послуги.

Санкція статті передбачає від п’яти до восьми років позбавлення волі, а також позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до трьох років. Можлива конфіскація майна або її відсутність.

Досудове розслідування триває.



