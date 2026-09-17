Львів прийме Всеукраїнський форум з адаптації системи охорони здоров’я до воєнних умов

22 вересня у Львові відбудеться Всеукраїнський науково-практичний форум «Заклади охорони здоров’я України в умовах війни та реформування системи охорони здоров’я: виклики, проблеми та шляхи їх вирішення».

Форум стане платформою для фахового обговорення ключових проблем роботи системи охорони здоров’я під час воєнного стану. Учасники зосередяться на реформах, фінансуванні, кадрових викликах та управлінні закладами.

Окремими темами стануть реабілітація поранених, цифровізація медичних послуг, підтримка психічного здоров’я і механізми післявоєнного відновлення системи охорони здоров’я. Організатори прагнуть отримати практичні висновки, які можна швидко впровадити.

До обговорення запросили представників Міністерства охорони здоров’я України, Національної служби здоров’я, Комітету Верховної Ради з профільних питань. Очікують також керівників медзакладів, місцеву владу, науково-педагогічних працівників, лікарів і військових медиків.

Участь підтвердили фахівці громадського здоров’я, представники міжнародних організацій та медичної спільноти. Орієнтовна кількість учасників — 100–120 осіб.

«Сьогодні українська медицина працює в умовах, яких раніше не знала. Ми маємо не просто говорити про проблеми, а зібрати практиків і керівників за одним столом», — наголосив координатор Форуму, депутат фракції «Європейська Солідарність» у Львівській міській раді, секретар комісії охорони здоров’я та соціального захисту Євген Кузик.

Особливу увагу приділять практичним кейсам медичних установ. В рамках заходу відбудеться панельна дискусія «Заклад охорони здоров’я в умовах війни: як забезпечити стійкість та безперервність роботи». Керівники поділяться досвідом та визначать головні проблеми й шляхи їх вирішення.

Форум має чітку практичну орієнтацію. За підсумками учасники планують сформувати конкретні управлінські, нормативні та організаційні рекомендації для державної влади, НСЗУ, місцевих органів самоврядування та керівників закладів.

Також передбачено підготовку резолюції з пропозиціями щодо підвищення стійкості, подальшого реформування та розвитку системи охорони здоров’я України.

Дата проведення: 22 вересня 2026 року

Початок: 10:00

Місце: готель «Дністер», 9 поверх, вул. Яна Матейка, 6, Львів

Формат: очний/дистанційний

Участь у Форумі безкоштовна за умови попередньої реєстрації: https://medforum.lviv.ua