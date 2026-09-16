Анастасія Баукова представить лекцію «Сон не літньої ночі» у Львові

Лекція Анастасії Баукової «Сон не літньої ночі» відбудеться 17 вересня 2026 року, у четвер, о 18:00.

Місце проведення — Львівський Фотомузей (Львівський палац мистецтв, вул. Коперника, 17).

Відпочинок — одна з базових людських потреб. Сучасна людина цінує сон як ніколи раніше.

Від початку перших цивілізацій сон увійшов у культурний код. Ключові події історії містять згадки про сни владців, простих людей і навіть богів.

У міфах, традиціях і магічних практиках сон завжди відігравав важливу роль. Морфей і досі тримає міцні обійми сучасної буденності.

На лекції розглянемо античні уявлення про феномен сну та сновидінь. Спробуємо розплутати сплетіння реального й міфічного. Шукатимемо місце «буття душі» в античному мистецтві й культурі.

Організатори — Львівська обласна рада та Департамент з питань культури, національностей і релігій Львівської ОДА.

Співорганізатори: Українське Фотографічне Товариство, Львівський Фотомузей та Львівський палац Мистецтв.

Інформаційний супровід забезпечують: Українське радіо. Львів — Четверта студія.

Партнери: «Бомок», Інформаційна агенція «Гал-інфо», громадський сайт «Форпост», інтернет-видання «Діло» та Фотографії Старого Львова.

Гостинно пригощатиме Кава Старого Львова.



