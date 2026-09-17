У Львівській області біля РТЦК пролунав вибух, поранено військового

Сьогодні, 17 вересня, близько 16:30 у Миколаєві Стрийського району стався вибух невідомого пристрою.

Інцидент трапився біля входу до будівлі Стрийського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

За попередніми даними, пристрій могли підкинути невстановлені особи з вулиці. Таку інформацію надали у Львівському обласному ТЦК та СП.

«Внаслідок вибуху поранення отримав військовослужбовець 2-го відділу Стрийського РТЦК та СП. Його госпіталізували до Миколаївської центральної районної лікарні. Стан потерпілого — середньої важкості», – йдеться у повідомленні.

На місці працюють правоохоронці та слідчо-оперативна група.

Тривають першочергові слідчі дії, правоохоронці встановлюють усі обставини вибуху.