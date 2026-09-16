На Львівщині на будівництві арматурник впав із п’ятого поверху й помер у лікарні

У Львівській області поліція встановлює обставини смерті 29-річного майстра-арматурника.

Чоловік отримав важкі травми після падіння з висоти на будівництві.

Він помер у лікарні наступного дня після інциденту.

Подія сталася 15 вересня близько 15:00 на незавершеній будівлі в одному із сіл Стрийського району.

За попередніми даними відділення поліції №3 Стрийського районного управління, місцевий 29-річний чоловік впав із п’ятого поверху, приблизно 18,5 метра.

Внаслідок падіння він отримав важкі травми.

Постраждалого доставили до лікарні. Попри зусилля медиків, 16 вересня він помер.

«Правоохоронці встановлюють обставини події», – повідомили у поліції Львівщини.

За фактом слідчі територіального підрозділу поліції розпочали кримінальне провадження.

Процесуальне керівництво здійснює Стрийська окружна прокуратура, справа кваліфікована за ч.2 ст.272 КК України.

Санкція статті передбачає обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на строк до восьми років.

Також можливе позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Триває досудове розслідування.