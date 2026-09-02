У липні на Львівщині середня зарплата перевищила 30 тисяч грн — де найвищі виплати

У липні 2026 року середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ і організацій Львівської області становила 30 398 гривень.

Це на 5,7% менше за середній показник по Україні, який склав 32 243 гривні. Такі дані надає Головне управління статистики у Львівській області.

Порівняно з червнем середня зарплата у регіоні знизилася на 7,6%. В Україні це скорочення було значно меншим — 1,6%.

У річному вимірі зарплати на Львівщині зросли на 25,7% порівняно з липнем 2025 року. По Україні річне зростання становило 21,7%.

«Середня номінальна заробітна плата штатного працівника підприємств, установ та організацій Львівської області у липні 2026 року становила 30 398 грн».

Найвищі зарплати у липні отримували:

працівники сфери інформації та комунікацій — у середньому 88 159 гривень;

працівники фінансової та страхової діяльності — 66 795 гривень у середньому;

у сфері державного управління й оборони та обов’язкового соціального страхування — 38 534 гривні.

Найнижчі показники зафіксували:

освіта — 21 447 гривень;

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок — 21 589 гривень;

адміністративне й допоміжне обслуговування — 21 868 гривень.

У галузі тимчасового розміщування та організації харчування середня зарплата становила 22 342 гривні. В охороні здоров’я та сфері надання соціальної допомоги — 23 296 гривень.

На Львівщині залишається проблема заборгованості із виплати зарплат. На початок серпня найбільша частина боргу припадала на промислові підприємства — 53,6 млн гривень.

Ще 14,1 млн гривень заборгували підприємства сільського, лісового та рибного господарства. Організації, які виконують операції з нерухомістю, заборгували 12,7 млн гривень.

На організації професійної, наукової та технічної діяльності припало 6,2 млн гривень боргу. За районами найбільші обсяги заборгованості зафіксували у Шептицькому — 48,2 млн гривень, Самбірському — 15 млн гривень та Дрогобицькому — 12,6 млн гривень.

Загалом близько 1,5 тисячі працівників отримали зарплату несвоєчасно або не в повному обсязі. У середньому кожному з них роботодавці не виплатили 59,3 тисячі гривень.

Створено за матеріалами: 032.ua