Львівські слідчі оприлюднили свіжі відомості про вбивство працівника ТЦК

Підозрюваний у вбивстві військовослужбовця ТЦК має поранення кишки та перелом таза

Личаківський районний суд Львова розкрив нові деталі вбивства військовослужбовця ТЦК. Подія сталася ввечері 21 серпня. Матеріали справи описують спробу підозрюваного втекти від перевірки документів. Там вказано місце втечі та повний діагноз після затримання. Ухвалу опублікували в ЄДРСР.

Близько 22:59 на вулиці Вербицького, 5 військовослужбовець ТЦК разом із дільничним поліцейським зупинили 25-річного львів’янина. Вони перевіряли військово-облікові документи.

Чоловік не показав документи. Він відійшов від військового та поліцейського. Потім спробував утекти. Підозрюваний забіг на територію неподалік школи №3 на вулиці Степана Бандери. Там виник конфлікт зі службовцями.

Чоловік витягнув чорний ніж і погрожував убивством військовому та поліцейському. Військовослужбовець підійшов до нього. Підозрюваний завдав трьох ударів ножем. Два удари в шию зліва та справа. Один — у праве надпліччя.

Від поранень військовий упав і знепритомнів. Медики проводили реанімацію. Спроби не дали результату. О 23:48 чоловік помер. Підозрюваний розмахував ножем і погрожував убивством поліцейському. Правоохоронець сприйняв погрози як реальні.

Підозрюваного затримали того ж вечора близько 23:30 на вулиці Вербицького, 3. Наступного дня йому повідомили про підозру в умисному вбивстві людини у зв’язку з виконанням службового обов’язку. Також у погрозі вбивством працівнику правоохоронного органу. З матеріалів ухвали відомо, що підозрюваний не одружений та безробітній.

Ухвала розкрила стан підозрюваного. Зараз він перебуває в одній із лікарень Львова. Лікарі діагностували наскрізне вогнепальне поранення правої частини черевної порожнини. Також наскрізне поранення сліпої кишки, внутрішньочеревну кровотечу, заочеревинну гематому. Вогнепальний перелом крила правої здухвинної кістки та шок другого ступеня.

Через стан здоров’я підозрюваний не зміг прибути до суду особисто. Він брав участь у засіданні через відеозв’язок із лікарняної палати.

Під час засідання підозрюваний та його захисник виступили проти тримання під вартою. Адвокат зазначив, що підзахисний перебуває в лікарні після операції. У матеріалах справи немає довідки, що чоловік за станом здоров’я може перебувати в СІЗО.

Прокурор наполягав на триманні під вартою без застави. Суд задовольнив клопотання. Він взяв чоловіка під варту до 19 жовтня включно без визначення розміру застави. Якщо стан здоров’я не дозволить перевезти підозрюваного до СІЗО, він може залишатися в лікарні під цілодобовою охороною. До ізолятора його доставлять після висновку лікаря.







