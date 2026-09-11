Із Стрия: Василь Сенів повертається на щиті

Василь Сенів, військовослужбовець стрілецької роти Національної гвардії, загинув під час виконання бойового завдання на Донеччині.

Він народився 18 вересня 1987 року і мешкав у Стрию.

Навчався у Стрийському ліцеї імені Івана Франка. Потім продовжив освіту в Національному університеті «Львівська політехніка». Тривалий час працював у компанії «Телелан».

У 2024 році Василя мобілізували до лав Національної гвардії України. Він служив у стрілецькій роті, що відповідає за охорону та оборону важливих державних об’єктів.

21 жовтня 2025 року військовий загинув під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Новоекономічне Покровського району Донецької області. Після бою його майже рік вважали зниклим безвісти.

У загиблого залишилася маленька донька. Батьки, дружина, бабуся, сестра та інші рідні важко переживають втрату. Родина називає Василя Героєм, який віддав життя за Україну.