Біля Дублян на Львівщині виявили забруднення річки

Суд зобов’язав відшкодувати майже 1,4 млн грн за забруднення річки — прокуратура домоглася рішення.

Галицька окружна прокуратура міста Львова звернулася до Господарського суду з позовом про відшкодування шкоди довкіллю.

Йдеться про канал басейну річки Яричівка, що належить до системи Полтви та Західного Бугу. Канал розташований за межами селища Дубляни.

Під час експлуатації очисних споруд одного з вищих навчальних закладів Львова тривалий час фіксували наднормативний скид стічних вод.

Перевірили технічний стан: обладнання очисних споруд було зношене, а система працювала неефективно.

Через це щодня у водний об’єкт потрапляло від 473 до 487 кубічних метрів недостатньо очищених стоків.

Лабораторні дослідження та судова інженерно-екологічна експертиза зафіксували суттєве перевищення допустимих концентрацій забруднюючих речовин.

Такі показники створювали реальну загрозу для довкілля і екосистеми річки.

Загальна сума завданих збитків становить майже 1,4 млн грн.

З огляду на це прокурори Галицької окружної прокуратури подали до суду позов про відшкодування шкоди державі.

У розгляді справи брали участь також прокурори Спеціалізованої екологічної прокуратури Львівської обласної прокуратури.

Господарський суд ухвалив рішення про стягнення завданої довкіллю шкоди в повному обсязі.