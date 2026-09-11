Вулицю Героїв УПА у Львові відкриють тільки після 22 вересня

У Львові виходять на фінал капітального ремонту вулиці Героїв УПА. На завершальній ділянці від вул. Смаль‑Стоцького до вул. Кульпарківської роботи тривають, а повністю відкрити рух планують після 22–23 вересня.

Оновлення охоплює близько 1,4 км вулиці. Два етапи вже завершили. Наразі ремонтують приблизно 400 м покриття до перехрестя з вул. Кульпарківською. Паралельно готують тестові варіанти організації руху, зокрема окрему смугу для громадського транспорту.

Міський голова Андрій Садовий повідомив, що завершальні роботи виконують із відтермінуванням оплати через обмежені бюджетні можливості. Підрядник погодився на післяоплату. Садовий закликав мешканців повідомляти про недоліки після відкриття, щоб підрядник оперативно їх усунув.

Галина Нарівна, голова Франківської районної адміністрації, пояснила, що ремонт поділили на три етапи, щоб не перекривати рух повністю. Першою відновили ділянку від вул. Степана Бандери до вул. Васильківського. Другою — від вул. Васильківського до вул. Смаль‑Стоцького. Там лишилися локальні роботи над тротуарами в місцях заміни бордюрів.

Третій етап охоплює відрізок від вул. Смаль‑Стоцького до вул. Кульпарківської. Тут замінюють бордюри, влаштовують нижній шар асфальту, піднімають люки і дощоприймачі. Після цього укладуть верхній шар покриття.

Під час робіт на кількох відтинках виявили бруківку. Її демонтували, провели облік і частково передали ЛКП «Львівавтодор» для робіт на вул. Залізничній. Частину використали при благоустрої скверу на кінцевій зупинці трамвая №2 на вул. Коновальця. Решту спрямували на зберігання.

Міська рада розглядає варіант окремої смуги для громадського транспорту на всій довжині вулиці. Директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило сказав, що остаточне рішення ухвалять після тестового періоду та аналізу транспортних потоків.

«Ми пропрацьовували кілька варіантів організації руху на вул. Героїв УПА. На сьогодні найбільш оптимальним виглядає облаштування окремої смуги для громадського транспорту на всій протяжності вулиці. Це дасть змогу налаштувати роботу світлофорів так, щоб забезпечити безперервний рух як громадського, так і приватного транспорту», — пояснив Олег Забарило.

За його словами, розділення потоків має зменшити аварійні ситуації та хаотичні перестроювання. Планують спочатку ввести смугу тимчасово, у тестовому режимі. Це допоможе оцінити пропускну здатність вулиці і можливі затримки.

Ремонт вул. Героїв УПА стартував 19 травня. Підряд виконує компанія «Онур» з відтермінуванням оплати. Через роботи змінили схеми руху тролейбусів №22 і №30, а також автобусів №7 і №33 — вони об’їжджають закриті ділянки.

Після початку повномасштабного вторгнення росії у Львові тимчасово призупинили капітальні ремонти доріг. Через інтенсивний рух покриття на багатьох вулицях почало швидко руйнуватися. Відкладення робіт лише збільшувало їхню вартість, тож міська влада відновила ремонти.

Частину об’єктів фінансують за кредитні кошти. Інші ремонтують із відтермінуванням оплати та за участі місцевого бізнесу. За кредитні кошти розпочали ремонт вул. Залізничної, а у 2026 році планують почати вул. Мазепи.

Роботи на вул. Стрийській, Героїв УПА, Городоцькій та Винниченка проводять із післяоплатою. У співфінансуванні з підприємцями вже відремонтували вул. Конюшинну. Наразі триває ремонт вул. Бескидської.

Відео про хід робіт на вул. Героїв УПА можна переглянути нижче: