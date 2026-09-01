Грозовий фронт зі сильним вітром накриє Львівщину 1 вересня

Львівщину 1 вересня накриють грози. Місцями західний вітер пориватиме 15–20 метрів на секунду.

Львівський регіональний центр з гідрометеорології попереджає про негоду. Жителів закликають бути обережними.

Під час грози уникайте дерев, рекламних щитів та ліній електропередач. Не стійте біля нестійких конструкцій.

Не паркуйте авто під деревами чи біля об’єктів, які вітер здатен пошкодити. Залишайтеся в приміщенні, поки негода не мине.

Водії знижуйте швидкість і тримайте безпечну дистанцію. Будьте уважними на дорогах. У надзвичайній ситуації телефонуйте 101.