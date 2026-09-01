У Львові відкрили «Стіну пам’яті» з іменами тих, чиї історії обірвалися назавжди

Львів’яни та гості міста побачили на площі Ринок особливу експозицію — «Стіну пам’яті» загиблих людей літератури.

Цю інсталяцію показують у межах проєкту «Недописані», який присвячений українським письменникам і діячам літератури, що загинули через російську агресію.

Виставка залишатиметься на площі Ринок до 13 вересня. Далі організатори планують показати її мешканцям різних районів Львова.

«Недописані» — це меморіальний проєкт, який зберігає пам’ять про українських авторів і літературних діячів, чиї життя обірвала російська війна. У лютому 2026 року команда проєкту здобула Memorial Action Award за внесок у розвиток сучасних практик пам’ятування.

«Стіна пам’яті» має дві складові. На першій кожен відвідувач може залишити стікер з іменем загиблого митця. Друга частина містить біографічні довідки про письменників, чиє життя і творчість пов’язані зі Львовом.

Уперше цю виставку показали у Львові 16 серпня в Парку Франка — під час Книгообміну «Книжкова площа». Відкриття супроводжував перформанс «Відлуння», який виконали поетка та ветеранка Олена Герасим’юк і поет та ветеран Павло Матюша.

Проєкт «Недописані» запустили у 2023 році. Його завдання — зберігати імена, голоси та тексти літераторів, убитих росією, а також повертати їхню творчість у культурний простір України. Станом на лютий 2026 року команда проєкту документально підтвердила загибель 289 літературних діячів і діячок від рук росіян.

Виставку у Львові організувала Львівська муніципальна бібліотека разом із ГО «Українська асоціація культурологів — Львів» та офісом «Львів — місто літератури ЮНЕСКО». Підтримку проєкту надала Львівська міська рада.

Створено за матеріалами: 032.ua