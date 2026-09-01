На Личаківській відновлять рух поруч із нещодавно зведеною підпірною стінкою

На час ремонтних робіт тут організували рух у реверсному режимі зі світлофорним регулюванням.

Сьогодні ввечері на вул. Личаківській при в’їзді до Львова зі сторони Винників відновлять рух транспорту.

Біля новозбудованої підпірної стінки з габіонів завершують благоустрій, тому ділянку, де зараз діє реверсний рух, відкриють у звичному режимі.

«Ми проводимо зворотну засипку ґрунту за підпірною стінкою із залученням спеціальної техніки, — повідомив директор ЛКП “Львівавтодор” Микола Власюк. — Вже ввечері відкриємо рух на цій ділянці.»

Паралельно продовжують роботи з укріплення схилу у напрямку виїзду зі Львова до Винників.

На цій ділянці і надалі діятиме реверсний рух зі світлофорним регулюванням, аби безпечно проводити ремонтні роботи.

Роботи виконує підрядна організація ТОВ “Автомагістраль-Південь” на замовлення ЛКП “Львівавтодор”.

Нагадаємо, з 19 березня на вул. Личаківській, на ділянці від вул. Букової до межі міста, розпочалися роботи з укріплення підпірних стінок та схилів з обох боків дороги.

Через застосування великої спецтехніки місця робіт тимчасово перекривали для проїзду транспорту.

Рух на ділянках робіт організували у реверсному режимі зі світлофорним регулюванням.