Громада Львова передала військовим техніку й обладнання вартістю 5,8 млн грн

Львівська громада передала військовим техніку та обладнання на 5,8 млн грн.
Місто передало майно загальною вартістю 5 856 787 грн для посилення обороноздатності.
Зокрема передали автомобілі, безпілотні комплекси, генератор та наземний роботизований комплекс.
Військовим отримали:
📍 4 автомобілі;
📍 два квадрокоптери Matrice 4E;
📍 генератор;
📍 наземний роботизований комплекс «Рись Про».
Загалом допомогу отримали представники шести військових частин в межах програми підтримки Сил Оборони України.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua