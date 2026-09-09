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Громада Львова передала військовим техніку й обладнання вартістю 5,8 млн грн

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Львівська громада передала військовим техніку та обладнання на 5,8 млн грн.

Місто передало майно загальною вартістю 5 856 787 грн для посилення обороноздатності.








Зокрема передали автомобілі, безпілотні комплекси, генератор та наземний роботизований комплекс.

Військовим отримали:

📍 4 автомобілі;

📍 два квадрокоптери Matrice 4E;

📍 генератор;

📍 наземний роботизований комплекс «Рись Про».

Загалом допомогу отримали представники шести військових частин в межах програми підтримки Сил Оборони України.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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