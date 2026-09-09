У Львові рятувальники під час пожежі в квартирі вивели мешканців із задимленого під’їзду — троє котів загинули

У Львові рятувальники ліквідували пожежу в квартирі дев’ятиповерхового будинку та вивели з небезпеки трьох людей.

Пожежа спалахнула 9 вересня о 14:33 у квартирі на четвертому поверсі на вулиці Довженка. Власник залишив працюючу пральну машину і вийшов з помешкання. Всередині залишилися троє котів.

Сусіди помітили дим та повідомили власника. Чоловік повернувся і відчинив двері. Через це дим швидко поширився сходовою кліткою і сильне задимлення охопило підʼїзд.

На момент приїзду пожежників горіли речі побутового вжитку на площі приблизно 5 квадратних метрів.

«Під час розвідки та гасіння пожежі, в умовах сильного задимлення, рятувальники двох людей врятували за допомогою спеціальних рятувальних пристроїв, ще одну людину вивели з небезпечної зони у супроводі», — повідомили в ДСНС.

На жаль, врятувати домашніх тварин не вдалося. Троє котів загинули внаслідок пожежі. Надзвичайники локалізували займання о 14:50. Повністю ліквідували пожежу за хвилину, о 14:51. До гасіння залучали пожежно-рятувальні підрозділи міста.

Рятувальники вкотре закликають не залишати без нагляду увімкнені електроприлади, зокрема пральні машини, не користуватися несправною технікою та регулярно перевіряти стан електромережі. У разі виникнення пожежі телефонувати негайно за номерами 101 або 112. Також наголошують: не відкривайте самостійно двері приміщення, з якого йде сильний дим. Це може спричинити швидке поширення вогню.