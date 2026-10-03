На Львівщині рятувальники звільнили водія вантажівки після аварії поблизу Соснівки
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На Львівщині рятувальники звільнили водія вантажівки після аварії поблизу Соснівки

Марко Лук'яненко

Поблизу села Соснівка у Львівському районі 2 жовтня о 23:22 трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів марки Mercedes-Benz. Очевидці одразу повідомили про зіткнення до Служби порятунку.

На місці події рятувальники виявили, що внаслідок удару водій однієї з вантажівок опинився затиснутим у кабіні. Для його звільнення пожежники застосували гідравлічний інструмент і провели деблокування, після чого чоловіка передали медикам.

Для ліквідації наслідків аварії залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спеціальної техніки. Правоохоронці наразі встановлюють обставини та причини ДТП.

Створено за матеріалами: golossokal.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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