На Львівщині рятувальники звільнили водія вантажівки після аварії поблизу Соснівки

Поблизу села Соснівка у Львівському районі 2 жовтня о 23:22 трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажних автомобілів марки Mercedes-Benz. Очевидці одразу повідомили про зіткнення до Служби порятунку.

На місці події рятувальники виявили, що внаслідок удару водій однієї з вантажівок опинився затиснутим у кабіні. Для його звільнення пожежники застосували гідравлічний інструмент і провели деблокування, після чого чоловіка передали медикам.

Для ліквідації наслідків аварії залучили 4 рятувальників та 1 одиницю спеціальної техніки. Правоохоронці наразі встановлюють обставини та причини ДТП.