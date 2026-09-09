Медичні заклади Львівщини інвестували понад 7,6 млрд грн у сучасне обладнання

Комунальні заклади охорони здоров’я Львівщини у 2017–2025 роках спрямували понад 7,6 млрд грн на медичне обладнання.

Департамент фінансів Львівської ОВА зазначає, що ці інвестиції підвищили якість і доступність медичної допомоги.

Найбільші суми на оновлення матеріально-технічної бази освоїли заклади обласного підпорядкування — понад 2 млрд грн.

Серед закладів, що належать громадам, лідирують медустанови Львова: за дев’ять років вони витратили понад 3,8 млрд грн на обладнання.

Суттєві обсяги фінансування отримали й медзаклади інших громад області.

У Дрогобицькій громаді спрямували 221,7 млн грн на закупівлю обладнання.

У Яворівській громаді — 132,3 млн грн.

У Новояворівській громаді — 100,6 млн грн.

У Стрийській громаді — 75,7 млн грн.

У Буській громаді — 57 млн грн.

У Мостиській громаді — 55,3 млн грн.

У Жовківській громаді — 51,1 млн грн.

У Перемишлянській громаді — 44,4 млн грн.

Департамент повідомляє: обладнання першочергово купували для закладів, які обслуговують найвразливіші групи населення.

Зокрема, це діти, онкохворі, ветерани та пацієнти з серцево-судинними захворюваннями.

Окрему увагу приділяли оснащенню підрозділів екстреної медичної допомоги та швидкого реагування.