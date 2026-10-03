У Львові чоловік вбив знайомого ударом зі спини

У Львові 39-річного чоловіка скерували до суду за смертельний удар у спину знайомому.
Галицька окружна прокуратура міста Львова направила обвинувальний акт проти місцевого мешканця, який спричинив смерть 41-річного знайомого. Чоловік отримав удар кулаком у голову, що виявився фатальним.
За даними слідства, наприкінці серпня обвинувачений та потерпілий разом вживали алкоголь. Під час словесної суперечки нападник наніс удар зі спини в ділянку правого вуха. Потерпілий не бачив цього і не зміг захиститися.
Від сильного удару чоловік втратив рівновагу, впав на тротуар і помер на місці події.
За результатами судово-медичної експертизи, травми голови, хребта і спинного мозку спричинили смерть потерпілого.
Після отримання висновків експертизи правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Обвинуваченому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).
Досудове розслідування проводить Слідче відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.
Згідно із Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено судом у законному порядку.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua