У Львові чоловік вбив знайомого ударом зі спини
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У Львові чоловік вбив знайомого ударом зі спини

Марко Лук'яненко

У Львові 39-річного чоловіка скерували до суду за смертельний удар у спину знайомому.

Галицька окружна прокуратура міста Львова направила обвинувальний акт проти місцевого мешканця, який спричинив смерть 41-річного знайомого. Чоловік отримав удар кулаком у голову, що виявився фатальним.

За даними слідства, наприкінці серпня обвинувачений та потерпілий разом вживали алкоголь. Під час словесної суперечки нападник наніс удар зі спини в ділянку правого вуха. Потерпілий не бачив цього і не зміг захиститися.

Від сильного удару чоловік втратив рівновагу, впав на тротуар і помер на місці події.

За результатами судово-медичної експертизи, травми голови, хребта і спинного мозку спричинили смерть потерпілого.

Після отримання висновків експертизи правоохоронці затримали підозрюваного відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Обвинуваченому інкримінують умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть (ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України).

Досудове розслідування проводить Слідче відділення ВП № 1 Львівського районного управління поліції ГУ НП у Львівській області.

Згідно із Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не доведено судом у законному порядку.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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