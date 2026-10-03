У Львівському онкоцентрі представили інноваційний проект просторового розвитку території

Генеральний директор Львівського онкоцентру Олег Дуда зустрівся із ректором Державного вищого навчального закладу «Національний лісотехнічний університет України» Володимиром Загорським.

У межах раніше укладеного Меморандуму студентська команда НЛТУ України представила проєкт «Ландшафтно-просторова організація території Львівського онкологічного регіонального лікувально-діагностичного центру».

Автори проєкту — студенти групи А-41 Міняк Устим, Тетяна Герасимчук та Олег Кучишин. Керував роботою доцент Роман Дудин, завідувач кафедри ландшафтної архітектури, садово-паркового господарства та урбекології.

У зустрічі також взяв участь керівник Центру професійного розвитку, кандидат економічних наук, професор Андрій Ліпенцев.

Студенти зафіксували територію онкоцентру фотоапаратами і розробили детальний план просторової організації території. Вони створили архітектурні рішення, що передбачають відкриті пішохідні маршрути, зони відпочинку для різних вікових груп, тихі куточки і прогулянкові маршрути.

Особливу увагу приділили облаштуванню тематичного саду, тераси для відпочинку та зоні для висадження дерев і рослин. У планах також – встановлення декоративного фонтану.

Під час візиту Володимир Загорський оглянув приймальне відділення, відділення реабілітації та Центр ендоскопії Львівського онкоцентру.

Ректор НЛТУ висловив побажання онкоцентру залишатися лідером у наданні якісної медичної допомоги. Він підтримав ідеї втілити в життя проєкт облагородження парку, що сприятиме комфорту пацієнтів і персоналу.

«Головне, щоб усі наші починання приносили людям користь. Ви робите важливу справу, а ми готові підтримувати подальшу співпрацю», — наголосив Володимир Загорський.

Олег Дуда подякував ректору та колективу університету за ефективну співпрацю, науково-експертну підтримку та допомогу у професійному розвитку працівників. Він відзначив, що це партнерство відкриває нові можливості для реалізації освітніх, наукових та інноваційних проєктів і сприяє обміну досвідом між установами.