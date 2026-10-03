У Львівській області поліція потрапила у ДТП з велосипедом, травмувавши 11-річного хлопчика
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У Львівській області поліція потрапила у ДТП з велосипедом, травмувавши 11-річного хлопчика

Марко Лук'яненко

У селі Волощина на Львівщині службовий автомобіль поліції зіткнувся з велосипедом, яким керував 11-річний хлопчик.

Дитину оперативно госпіталізували. Про інцидент повідомили 3 жовтня у поліції Львівської області.

ДТП сталось близько 10:00 ранку. За первинною інформацією, водій службового автомобіля поліції не розминувся з хлопчиком на велосипеді.

Після зіткнення поліцейський негайно вийшов з машини, надав дитині першу домедичну допомогу. Його колега викликала швидку допомогу. Постраждалого хлопчика доправили до лікарні для обстеження та встановлення діагнозу.

Правоохоронці передали інформацію про ДТП до територіального управління Державного бюро розслідувань.

Керівництво головного управління Нацполіції у Львівській області призначило службове розслідування. По його завершенню ухвалять рішення відповідно до чинного законодавства.

У поліції наголосили на зацікавленості у повному і неупередженому розслідуванні обставин аварії.

Створено за матеріалами: 032.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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