У Львівській області поліція потрапила у ДТП з велосипедом, травмувавши 11-річного хлопчика

У селі Волощина на Львівщині службовий автомобіль поліції зіткнувся з велосипедом, яким керував 11-річний хлопчик.

Дитину оперативно госпіталізували. Про інцидент повідомили 3 жовтня у поліції Львівської області.

ДТП сталось близько 10:00 ранку. За первинною інформацією, водій службового автомобіля поліції не розминувся з хлопчиком на велосипеді.

Після зіткнення поліцейський негайно вийшов з машини, надав дитині першу домедичну допомогу. Його колега викликала швидку допомогу. Постраждалого хлопчика доправили до лікарні для обстеження та встановлення діагнозу.

Правоохоронці передали інформацію про ДТП до територіального управління Державного бюро розслідувань.

Керівництво головного управління Нацполіції у Львівській області призначило службове розслідування. По його завершенню ухвалять рішення відповідно до чинного законодавства.

У поліції наголосили на зацікавленості у повному і неупередженому розслідуванні обставин аварії.