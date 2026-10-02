У Львові засудили 40-річного чоловіка за напад на алкомаркет із іграшковою зброєю

Львівський суд засудив 40-річного чоловіка до чотирьох років ув’язнення за пограбування алкомаркету на вулиці Медової Печери.

Нападник погрожував продавчині іграшковим пістолетом. Про це 2 жовтня повідомила Львівська обласна прокуратура.

Інцидент стався наприкінці жовтня 2025 року. Чоловік у медичній масці зайшов у магазин, підійшов до каси і схопив продавчиню за руку.

Він дістав іграшковий пістолет і почав вимагати гроші з каси. Перелякана жінка повірила у загрозу та не опиралася, побоюючись за своє життя. Вона віддала кошти, після чого нападник втік.

Постраждала одразу звернулася до поліції й надала детальний опис нападника та обставин злочину.

Суд визнав чоловіка винним у розбійному нападі з погрозою насильства і заволодінні чужим майном. Йому призначили покарання у вигляді чотирьох років позбавлення волі.

До набрання законної сили вироку обвинувачений залишатиметься під вартою. Також передбачена можливість апеляційного оскарження рішення.