У Львові влітку 12 разів фіксували перевищення максимальних температур

Цьогорічне літо було теплим та сухим.

Середня літня температура повітря коливалася від 16,7 до 20,1°С, що перевищує норму на 0,2–1,4°.

Синоптики зафіксували найнижчі нічні температури в північних районах уночі 13 червня та 13 серпня — 5–9°С.

У південних районах найнижчі показники були вночі 23 липня та 13 серпня — 3–6°С.

Найвищі температурні сплески припали на 28–29 червня та 5–6 серпня. Тоді термометри сягали 34–39°С.

У Львові багаторічні максимуми перевищувалися 12 разів: шість разів у червні, двічі в липні й чотири рази в серпні.

На дев’яти метеостанціях області встановили нові абсолютні максимуми температури за весь період спостережень.

Опадів за літо випало від 81 до 292 мм, або 32–87% від норми.

Днів із опадами по області зафіксували 56, у Львові їх було 40.