У Львові офіційно призначили нового очільника управління з питань ветеранів

Медик 125-ї бригади територіальної оборони Сергій Гончук став новим керівником управління з питань ветеранів у Львові.

Про це офіційно повідомила пресслужба Львівської міської ради.

З 1 жовтня ветеран Сергій Гончук очолив управління з питань ветеранів Львівської міської ради. Після початку повномасштабного вторгнення він служив бойовим медиком у 125-й окремій бригаді територіальної оборони.

З липня 2024 року Гончук виконував обов’язки начальника цього управління. До цього, з 2018-го, працював у спортивній сфері Львова — спершу в ЛКП “Спортресурс”, а потім у офісі спорту міста.

Від початку війни Сергій Гончук долучився до лав 125-ї окремої бригади ТрО саме як бойовий медик. У червні 2025 року його звільнили зі служби через стан здоров’я.

Цього року Львівська міська рада провела реорганізацію підрозділу, що опікується ветеранами. Раніше цей відділ називався управлінням з питань ветеранів та людей з інвалідністю, тепер він має нову назву — управління з питань ветеранів.

Основне завдання управління — надання комплексної підтримки ветеранам, військовослужбовцям і їхнім родинам у межах Львівської громади. Це включає супровід після повернення до цивільного життя, допомогу з отриманням міських та державних послуг, а також участь у програмах підтримки.

Управління координує роботу міських структур у сфері ветеранської політики, сприяє реабілітації, працевлаштуванню, навчанню й адаптації ветеранів у громаду.

Крім того, управління відповідає за налагодження співпраці міської влади з ветеранськими організаціями та розвиток міських програм і сервісів відповідно до потреб ветеранів і їхніх сімей.