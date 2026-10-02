Львів отримує свіжу поставку тюльпанів від нідерландського бізнесмена

Понад 200 тисяч цибулин тюльпанів висадять у різних локаціях міста.

Львів знову отримає великий подарунок – понад 200 тисяч цибулин тюльпанів з Нідерландів, які висадять у різних куточках міста. Про це повідомила пресслужба Львівської міської ради.

Проект із квітами триває вже кілька років поспіль. Його ініціатором став Арьян Сміт, фермер із Амстердама, який вирощує квіти у своєму господарстві в селі Спірдейк, що знаходиться біля 40 кілометрів на північ від столиці Нідерландів.

Фермер розповів, що на площі 45 гектарів він культивує цибулини тюльпанів. Вони призначені перш за все для вирощування квітів. Найвеличезніші цибулини зберігають у спеціальних холодильних камерах з особливим температурним режимом, що дає змогу вирощувати квіти навіть узимку.

«Починаючи з середини грудня, за сезон ми вирощуємо приблизно 12 мільйонів тюльпанів, а квітучими вони залишаються до кінця квітня. Після цього ми експортуємо їх», – пояснив Арьян Сміт.

Цього року весною на вулицях, площах, парках і скверах Львова зацвіло понад 30 сортів тюльпанів. Тоді квітло близько 200 тисяч цих рослин. Деякі сорти залишають на місці протягом зимового періоду без викопування, інші ділянки викопують у червні і навесні знову висаджують.

Влітку у Львові також квітли лілії, висаджені за цибулини, подаровані нідерландськими партнерами в минулому році. Загалом у різних локаціях міста висадили близько 10 тисяч цибулин лілій різних сортів та кольорів.







У жовтні 2022 року нідерландець вже передав Львову 60 тисяч цибулин різновидів тюльпанів. Упродовж 2023 року в місті та навколишніх селах висадили понад 100 тисяч цибулин.

Вже у 2024 році у Львівській громаді посадили майже 100 тисяч мускарі та тюльпанів, які отримали в подарунок із Нідерландів.