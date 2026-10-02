У Львові відсвяткували півстолітній ювілей Інституту ветеринарних препаратів і кормових добавок

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Державний науково-дослідний контрольний інститут ветеринарних препаратів та кормових добавок — це ключовий науковий центр на Львівщині. Він поєднує дослідження з контролем якості та безпечності ветеринарних засобів і кормів, що мають важливе значення для аграрного виробництва України.

Під час Міжнародного науково-практичного форуму «Ветеринарні лікарські засоби і кормові добавки» пройшло пленарне засідання, приурочене до 50-річчя роботи інституту. Від Львівської обласної державної адміністрації колектив привітала директорка департаменту агропромислового розвитку Людмила Гончаренко.

Захід відкрив директор інституту, доктор ветеринарних наук, професор і член-кореспондент Національної академії аграрних наук України Володимир Стибель. До привітань долучилися і колеги в онлайн-форматі, зокрема Тарас Висоцький та голова Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів і захисту споживачів Сергій Ткачук.

За 50 років інститут сформував професійну спільноту, яка постійно удосконалює методи контролю ветеринарних препаратів, кормів і кормових добавок, а також передає свої знання фахівцям. Навіть у складних умовах війни команда продовжує виконувати свої дослідження, підтримуючи здоров’я тварин і гарантуючи безпечність сільськогосподарської продукції.

«Ваші дослідження є фундаментом розвитку тваринництва як на Львівщині, так і по всій Україні. Вкрай важливо зробити ці результати доступними для виробників, щоб вони могли застосовувати їх у щоденній діяльності. Запрошуємо публікувати свої наукові напрацювання і практичні рекомендації на платформі AKIS, що сприятиме передачі знань і інновацій від науковців до аграріїв», — наголосила Людмила Гончаренко.

З нагоди ювілею директорка департаменту вручила Володимиру Стибелю та колективу інституту подяки від голови Львівської обласної державної адміністрації. Працівників також відзначили подяками департаменту агропромислового розвитку.

Людмила Гончаренко висловила вдячність усім, хто розбудовував інститут і продовжує працювати в ньому. Вона побажала нових можливостей для наукових досліджень, більш активного залучення молодих спеціалістів і значущих результатів у розвитку галузі.