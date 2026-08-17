Мешканця Дрогобича засудили до п’яти років позбавлення волі за наругу над меморіалом жертвам нацистських репресій

У Дрогобичі чоловік, якого раніше судили за крадіжку, зруйнував пам’ятник жертвам нацистських переслідувань.

Про це повідомив відділ інформаційної політики Львівської обласної прокуратури.

Суд визнав винним 32-річного місцевого жителя. Злочин він скоїв під час іспитового терміну за попередню крадіжку, коли зчинив наругу над меморіалом жертвам нацистських переслідувань.

Йому призначили покарання – 5 років та 6 місяців позбавлення волі.

“У термін було враховано невідбуту частину строку покарання за вчинення крадіжки. Доведено, що у кінці червня цього року, вночі, у центрі Дрогобича чоловік перекинув пам’ятник жертвам нацистських переслідувань “Місце страти мирних громадян німецько-фашистськими загарбниками, 1941–1945 рр.”. Для цього він оперся руками на майже триметрову бронзову пам’ятку, штовхав її, бив та лаявся, аж до повного її повалення. Після скоєного – пішов, однак незабаром його місце перебування встановили правоохоронці та затримали” – йдеться у повідомленні.

До набрання вироком законної сили засуджений перебуватиме під вартою.