Молитва за полеглих воїнів пройде у Львові

Цієї суботи на Личакові помоляться за полеглих воїнів.

Капелани Центру військового капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ очолять молитву. Вони традиційно проводять такі зустрічі.

Спільна молитва розпочнеться о 10:30 на полі почесних поховань №76.

О 10:50 вона пройде на полі почесних поховань №67.

О 11:00 учасники зберуться на полі почесних поховань №86А. Там покояться новітні захисники.

О 13:00 молитва відбудеться на полі почесних поховань №87. Воно лежить на вулиці Пасічній і теж слугує місцем поховань новітніх захисників.