Молитва за полеглих воїнів пройде у Львові

Цієї суботи на Личакові помоляться за полеглих воїнів.
Капелани Центру військового капеланства Львівської Архиєпархії УГКЦ очолять молитву. Вони традиційно проводять такі зустрічі.
Спільна молитва розпочнеться о 10:30 на полі почесних поховань №76.
О 10:50 вона пройде на полі почесних поховань №67.
О 11:00 учасники зберуться на полі почесних поховань №86А. Там покояться новітні захисники.
О 13:00 молитва відбудеться на полі почесних поховань №87. Воно лежить на вулиці Пасічній і теж слугує місцем поховань новітніх захисників.
Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua