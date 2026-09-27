У Львові на IT Arena зібралося більше трьох тисяч учасників

Цього року IT Arena зібрала більше 3 тисяч учасників, понад 100 спікерів, представників більш ніж 300 компаній з 40 країн світу.

Мер Львова Андрій Садовий зазначив, що конференція вже давно вийшла за межі класичного IT.

«Сьогодні тут обговорюють defence tech, штучний інтелект, інвестиції та технології, які Україна розробляє навіть під час війни», — підкреслив мер.

Для Львова особливо важливо, що саме на цій платформі збираються українські команди, міжнародні компанії, інвестори та ті, хто приймає ключові рішення.







Вітаю організаторів із успішним проведенням IT Arena та дякую Львівській політехніці за прийом конференції цього року.

Технології сьогодні — одна з найпотужніших сил України. Львів має й надалі залишатися містом, де ця сила продовжує зростати», — додав міський голова.