Львівський медик повідомив про нове поширення невідомої респіраторної інфекції в Україні
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Львівський медик повідомив про нове поширення невідомої респіраторної інфекції в Україні

Марко Лук'яненко

Львівський лікар Тарас Жиравецький повідомив про поширення в Україні нової респіраторної інфекції, яка не відповідає симптомам грипу чи COVID-19.

Він зазначив, що пацієнти скаржаться на сильну втому, слабкість, закладеність носа і температуру близько 37,1°C, яка згодом супроводжується кашлем.

За словами медика, симптоми інфекції можуть нагадувати алергію, але збудник наразі не визначений.

Офіційних підтверджень про появу нового вірусу від Міністерства охорони здоров’я чи Центру громадського здоров’я поки що немає.

Наразі в Україні виявляють циркуляцію COVID-19, парагрипу, аденовірусів, риновірусів та респіраторно-синцитіального вірусу, за даними епідеміологічного нагляду.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

Марко Лук'яненко

Марко Лук'яненко — редактор HSC Lviv. Пише про Львів і відповідає за точність матеріалів видання.

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