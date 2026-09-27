Львів’яни сумніваються у правдивості заяв про прослушку Садового

Львів’яни скептично поставилися до заяв мера про нібито виявлення пристрою для прослуховування.

У соцмережах користувачі активно критикують Андрія Садового за повідомлення про подібний інцидент, вважаючи це черговим піаром.

Інтернет-аудиторія сумнівається в правдивості слів міського голови і висловлює думку, що це просто спроба звернути увагу.

“Хто взагалі таке розповідає? Це вже не актуально, сучасні прилади для прослуховування дуже маленькі, як мухи”, – зауважують користувачі.

Також інтернет-спільнота зазначає, що знайдений пристрій схожий на пристрій для обліку кілометрів, який часто використовують для списання пального. “Такі можна побачити в кожному державно автопарку”, – додають вони.

Міського голову нерідко у коментарях звинувачують у надмірному піарі, називаючи його “клоуном”.

“Навіщо тебе прослуховувати, адже все твої злочини і так на виду”, – іронізують користувачі.

“Спочатку з гранатомета стріляли в його будинок, тепер нові вигадки – цей чоловік просто любить бути в центрі уваги”, – переконані читачі.

“Якщо б хтось хотів його ліквідувати, давно б зробили це. Ти просто ніким не важливий”, – додають вони.

“Тебе слухає Путін, а Фрідман дивиться, куди йдуть його гроші”, – жартують інші.

“Сам поклав, сам знайшов”, – пишуть у коментарях.

Міському голові Львова радять ознайомитись з різними варіантами слухових пристроїв, які можна побачити навіть у китайських магазинах.













