У Львові з’явиться меморіальна дошка видатному історику Михайлу Грушевському

Таблицю історику Михайлу Грушевському встановлять на фасаді будинку № 1.

28 серпня виконавчий комітет Львівської міської ради схвалив монтаж інформаційної таблиці. Її присвятять історику Михайлу Грушевському на вулиці Юліана Романчука, 1.

Таблицю розмістять на фасаді будинку номер 1 з боку вулиці Костя Левицького. Так вшанують пам’ять літературознавця, публіциста, державного та громадсько-політичного діяча.

Личаківська районна адміністрація стала замовником проєктування, виготовлення і встановлення. Вона узгодить текст таблиці з управлінням культури міськради. Адміністрація організує урочисте відкриття.

Після монтажу таблиця перейде на баланс комунального підприємства «Господар».

Цього року виповнюється 160 років від дня народження Михайла Грушевського.

Торік обласна рада підготувала проєкт рішення. Він пропонує проголосити 2026 рік роком Михайла Грушевського.