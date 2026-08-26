Депутати запропонували створити робочу групу для контролю за секс-шопами в центральній частині міста

Керівники п’яти депутатських фракцій Львівської міської ради поставили підписи під спільним зверненням до міського голови Андрія Садового. Вони пропонують створити робочу групу, яка комплексно опрацює питання, порушені в петиції отця Юстина Бойка.

Такий результат дала зустріч керівників фракцій, що відбулася 26 серпня за ініціативи голови фракції «Європейська солідарність» Петра Адамика. Про це він розповів у соціальних мережах.

У зустрічі в стінах Львівської міської ради взяв участь автор електронної петиції «Про перенесення закладів секс-індустрії поза межі центральної частини міста Львова». Приєдналися й керівники всіх депутатських фракцій.

Учасники зустрічі детально обговорили проблему розміщення секс-шопів, секс-барів, ерос-барів та подібних закладів у центральній історичній частині Львова. Йшлося також про можливі механізми врегулювання їхньої роботи в рамках чинного законодавства. До складу майбутньої робочої групи планують залучити представників профільних виконавчих органів міської ради, депутатів, автора петиції Юстина Бойка, а також фахівців і представників установ та організацій.

Головне завдання групи — проаналізувати чинне законодавство та повноваження Львівської міської ради з цього питання. Учасники мають вивчити реальну ситуацію з діяльністю таких закладів у центрі міста та розробити юридично обґрунтовані механізми врегулювання їх розміщення.

За підсумками роботи групи планують підготувати узгоджені пропозиції для подальшого розгляду в порядку, встановленому законодавством.

Нагадаємо, електронну петицію «Про перенесення закладів секс-індустрії поза межі центральної частини міста Львова» зареєстрували на платформі місцевих петицій 6 травня. Її автор — священник УГКЦ Юрій (Юстин) Бойко — запропонував розглянути перенесення секс-шопів, секс-барів, ерос-барів та подібних закладів за межі центральної історичної частини Львова. Священник наполягав на розробці нормативних обмежень щодо їх розміщення та визначенні територій, де діяльність таких закладів залишиться допустимою. Свою позицію він пояснив тим, що центральна частина міста має історичний і туристичний статус, а також є місцем, де регулярно відбуваються церемонії прощання із загиблими захисниками України.

25 серпня депутати розглянули петицію на сесії, проте не підтримали її. За проголосували лише 23 депутати з необхідних 33 — зокрема через юридичні застереження щодо документа.