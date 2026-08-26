“Танго капелана”: вистава, що дарує підтримку захисникам України

Прем’єра вистави “Танго капелана” принесла 16 380 гривень на потреби підрозділу БПЛА 103 окремої бригади територіальної оборони імені Митрополита Андрея Шептицького. Саме в цьому підрозділі служить режисер вистави Андрій Сніцарчук.

“Збір триває, адже потреби у воїнів постійні. Тому закликаю долучитися кожного, хто вже бачив виставу, чи планує переглянути її у вересні”, – розповідає Андрій Сніцарчук.

Підтримати побратимів режисера та допомогти взводу БпЛА можна за такими реквізитами:

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У Львові відбулася прем’єра моновистави “Танго капелана”. Постановку реалізували за підтримки Українського культурного фонду.

Творча команда у складі актора Славка Нудика, режисера Андрія Сніцарчука, сценографа Оксани Радкевич, композитора Тараса Терлецького та автора тексту Романа Онишкевича представила історію капелана. В основі сюжету – реальні розповіді духівників, які перебували на фронті.