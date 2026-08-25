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Депутати спрямують 42 мільйони гривень на потреби Львівтеплоенерго Садового

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Львівська влада виділяє кошти на допомогу мешканцям, ремонт пошкоджених закладів та підготовку до опалювального сезону.

Відповідні рішення ухвалили на засіданні комісії з питань фінансів та бюджетного планування.





Депутати підтримали цілу низку рішень, серед яких:

🔹 1,2 млн грн на дизельний генератор для лікувально-діагностичного центру на вул. Лемківській, 28.

🔹 42 млн грн для «Львівтеплоенерго» — на модульні твердопаливні котельні для 10 шкіл міста.

🔹 18 млн грн районним адміністраціям для ремонту підвалів житлових і комунальних будинків та облаштування там найпростіших укриттів.

🔹 Понад 1,5 млн грн матеріальної допомоги мешканцям, яких тимчасово відселили. Це стосується будинків на вулицях Є. Коновальця, Мельника, О. Степанівни, у Білогорщі, на вул. Митрополита Андрея та площі Соборній.

🔹 9,32 млн грн із резервного фонду спрямують на термінові відновлювальні роботи в ліцеї №15 на вул. Патона, 7 — заклад пошкодила російська атака.

🔹 2,38 млн грн із резервного фонду виділять на відбудову дошкільного закладу №139 на вул. Ряшівській, 25, який також постраждав від обстрілу.

🔹 Департаменту освіти і науки доручили передбачити 1,5 млн грн на ремонт вентиляційної системи басейну в середній школі №90.

🔹 10 млн грн підуть на реконструкцію благоустрою поля поховань ветеранів війни №34-В на Голосківському кладовищі.

Створено за матеріалами: point-lviv.com.ua

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