Масована атака РФ: по Україні випущено понад 150 ракет і дронів

Вночі окупанти запустили по Україні 152 дрони та ракети. Понад 20 засобів повітряного нападу влучили одразу у 17 локаціях країни.

Про масовану атаку повідомило Командування Повітряних Сил ЗСУ.

Уночі 25 серпня в Україні пролунала повітряна тривога. Росіяни підняли у повітря 150 дронів та дві ракети різних типів.

Українська протиповітряна оборона знешкодила 124 безпілотники.

У повідомленні військових зазначили: “У ніч на 25 серпня (з 18:00 24 серпня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Ростовської обл, керованою авіаційною ракетою Х-31П із Брянської обл., а також 150 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф, ТОТ Донецьк, Гвардійське – ТОТ АР Крим.”

За попередніми даними станом на 09:00, силам ППО вдалося збити або подавити 124 ворожих дрони типу Shahed, Гербера та інших модифікацій. Це сталося на півночі, півдні та сході країни. Наразі відомо про влучання ворожих засобів на 17 локаціях, а також падіння уламків збитих цілей ще на 7 територіях. Атака тривала, і в повітряному просторі залишалися декілька ворожих БпЛА.

Нагадаємо, що напад на Львів 30 липня залишив слід у вигляді пошкоджених житлових будинків на вулицях Виговського та Патона. Загалом постраждали понад 20 будинків, ліцей та дитячий садочок. Тоді загинула одна людина.

13 травня безпілотники вразили об’єкт критичної інфраструктури у Жовкві. Постраждав також житловий будинок і промислові об’єкти.

24 березня російські дрони тричі атакували Львів за один день. Цілями стали будинки на площі Соборній та проспекті Червоної Калини, а також на вулиці Бандери — там пошкодили пам’ятку архітектури національного значення й низку житлових будинків. Медики госпіталізували 7 людей, а загалом за допомогою звернулися понад 20 постраждалих.

7 лютого удар по об’єкту критичної інфраструктури на Львівщині залишив без води, тепла та електрики близько 6 тисяч мешканців Добротвора та Старого Добротвора. Постраждали 18 приватних будинків, один з яких зруйнували повністю.

27 січня ворог пошкодив об’єкт енергетичної інфраструктури у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги дрон влучив у центр Львова — впав біля пам’ятника Бандері, на дитячому майданчику. Тоді побилися вікна у житлових будинках і вітражі храму святих Ольги та Єлизавети.

9 січня ворог атакував об’єкт критичної інфраструктури у Львові. Житлові будинки й цивільні об’єкти не постраждали, однак ударна хвиля активувала автоматичну систему безпеки газу в селищі Рудно Львівської громади. Через це без газу залишилися мешканці кількох вулиць.