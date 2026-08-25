У Львові вручили родинам полеглих захисників почесні нагороди

У Львівській міській раді пройшла церемонія вручення відзнаки «Почесний знак Святого Юрія» — посмертно.

Нагороди отримали рідні загиблих Захисників України. Кожна відзнака стала данню пам’яті тим, хто віддав життя за свободу держави.

Пам’ять про них житиме в наших серцях назавжди:

🕯️ військовослужбовець 33-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Остап Іськів. Загинув, захищаючи Україну, 7 лютого 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади імені кошового отамана Костя Гордієнка Сухопутних військ Збройних Сил України Геннадій Михальов. Загинув, захищаючи Україну, 22 лютого 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 225-го окремого штурмового полку Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Смик. Загинув, захищаючи Україну, 4 квітня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 125-ї окремої важкої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Андрій Горбаль. Загинув, захищаючи Україну, 13 квітня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Олексій Дудик. Загинув, захищаючи Україну, 13 травня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 144-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Юрій Токарєв. Загинув, захищаючи Україну, 19 травня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Білогруд. Загинув, захищаючи Україну, 22 травня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 15-ї бригади оперативного призначення імені Героя України лейтенанта Богдана Завади «Кара-Даг» Національної гвардії України Ігор Дубук. Загинув, захищаючи Україну, 6 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ Збройних Сил України Дмитро Ткачов. Загинув, захищаючи Україну, 7 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 140-го окремого розвідувального батальйону Військово-Морських Сил Збройних Сил України Василь Лема. Загинув, захищаючи Україну, 8 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Андрій Пилипишин. Загинув, захищаючи Україну, 8 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних Сил України Юрій Чепіль. Загинув, захищаючи Україну, 8 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 68-ї окремої аеромобільної бригади імені Олекси Довбуша Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Дацишин. Загинув, захищаючи Україну, 11 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 77-ї окремої аеромобільної Наддніпрянської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Тарас Гуменецький. Загинув, захищаючи Україну, 11 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 111-ї окремої бригади територіальної оборони Сил територіальної оборони Збройних Сил України Тарас Шаран. Загинув, захищаючи Україну, 11 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Михайло Шевцов. Загинув, захищаючи Україну, 12 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 233-го центру підготовки підрозділів Збройних Сил України Любомир Хемій. Загинув, захищаючи Україну, 17 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 36-ї окремої бригади морської піхоти імені контрадмірала Михайла Білинського Військово-Морських Сил Збройних Сил України Петро Пригода. Загинув, захищаючи Україну, 18 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 140-го окремого центру спеціального призначення Сил спеціальних операцій Збройних Сил України Ігор Мартинюк. Загинув, захищаючи Україну, 19 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України Роман Янів. Загинув, захищаючи Україну, 19 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 101-ї окремої бригади охорони імені генерал-полковника Геннадія Воробйова Генерального штабу Збройних Сил України Стефан Лопатко. Загинув, захищаючи Україну, 20 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 103-ї окремої бригади територіальної оборони імені митрополита Андрея Шептицького Сил територіальної оборони Збройних Сил України Роман Когут. Загинув, захищаючи Україну, 21 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України Андрій Курило. Загинув, захищаючи Україну, 21 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя Сухопутних військ Збройних Сил України Андрій Горбковий. Загинув, захищаючи Україну, 22 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 67-ї окремої механізованої бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Богдан Кіт. Загинув, захищаючи Україну, 22 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Десантно-штурмових військ Збройних Сил України Володимир Шередько. Загинув, захищаючи Україну, 23 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України Богдан Гринишин. Загинув, захищаючи Україну, 25 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 3-го прикордонного загону імені Героя України полковника Євгенія Пікуса Державної прикордонної служби України Богдан Теплюх. Загинув, захищаючи Україну, 28 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 7-го прикордонного Карпатського загону Державної прикордонної служби України Руслан Брянський. Загинув, захищаючи Україну, 29 червня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 3-ї окремої штурмової бригади Сухопутних військ Збройних Сил України Володимир Думка. Загинув, захищаючи Україну, 1 липня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя Сухопутних військ Збройних Сил України Олег Зарічний. Загинув, захищаючи Україну, 2 липня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 241-ї окремої бригади Сил територіальної оборони Збройних Сил України Василь Паламарчук. Загинув, захищаючи Україну, 3 липня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила Сухопутних військ Збройних Сил України Максим Купецький. Загинув, захищаючи Україну, 4 липня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Сухопутних військ Збройних Сил України Ярослав Бакай. Загинув, захищаючи Україну, 4 липня 2024 року.

🕯️ військовослужбовець 4-го прикордонного загону Державної прикордонної служби України Ігор Лупій. Загинув, захищаючи Україну, 5 липня 2024 року.