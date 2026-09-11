У Львові розкрили мережу фальшивих ріелторів — Point Lviv

У Львові викрили псевдоріелторів, які показували чужі помешкання, брали завдатки і зникали.

За даними слідства, упродовж 2024–2026 років 40-річний чоловік і 41-річна жінка, мешканці Львова, представлялися працівниками агентства нерухомості. Вони пропонували громадянам купівлю житла, показували реальні квартири й будинки, укладали попередні договори та отримували завдатки. Після отримання грошей підозрювані припиняли виходити на зв’язок.

Щоб реалізувати схему, вони різними способами отримували доступ до чужих квартир і будинків. Потім демонстрували їх клієнтам як нібито виставлені на продаж приміщення.

У жовтні 2024 року підозрювані домовилися з власником будинку у Винниках допомогти з продажем. Отримавши доступ до помешкання, вони організували огляд для потенційної покупчині й без відома власника уклали з нею попередній договір купівлі-продажу. Жінка передала їм 6 000 доларів США. Після цього «ріелтори» перестали відповідати на дзвінки.

У листопаді 2025 року за аналогічною схемою іншій потерпілій запропонували придбати квартиру на вулиці Личаківській у Львові. Це житло належало родичам одного зі спільників, тож вони мали доступ і проводили огляди без перешкод. Жінка передала 490 тис. гривень за нібито майбутнє придбання.

Ще один епізод зафіксували у квітні 2026 року. Потенційному покупцю показали квартиру родичів на проспекті Тараса Шевченка у Львові і отримали 3 000 доларів США під приводом її продажу.

У такий спосіб спільники ошукали трьох громадян на суму, що становить майже 870 тис. грн в еквіваленті.

Галицька окружна прокуратура міста Львова повідомила обом підозру у шахрайстві, вчиненому за попередньою змовою групою осіб, повторно, в умовах воєнного стану, що завдало значної шкоди потерпілому, а також у великих розмірах (ч. 2, ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України).

Досудове розслідування проводить слідчий відділ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ НП у Львівській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою, доки її вина не буде доведена в законному порядку і встановлена обвинувальним вироком суду.