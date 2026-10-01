Більше сотні безпілотників було запущено російськими окупантами по території України

Російські війська випустили по території України 107 дронів, частина з них поцілила у 11 різних локацій.

Командування Повітряних Сил Збройних Сил України повідомило у Фейсбуці, що в ніч на 1 жовтня загалом існувала повітряна тривога через масштабну атаку ворога. Ворог застосував 107 ударних безпілотних літальних апаратів типу Shahed, 63 з яких – реактивні, а також дрони Гербер і імітаторні дрони “Пародія”. Напади відбувалися з окупованих територій та регіонів РФ — Орел, Міллерово, Брянськ, Шаталово, а також тимчасово окупованих районів Донецької області і Криму.

Захисники протиповітряної оборони збили або подавили 87 з цих дронів.

“За попередніми даними станом на 08:00, ППО збило 87 ворожих безпілотників типів Shahed, Гербер та інших. Влучання противника зафіксовані в 11 локаціях, уламки збитих дронів впали у чотирьох інших місцях. Атка триває – в повітрі залишаються кілька ворожих БПЛА”, – повідомили у командуванні.

Раніше, у ніч на 13 вересня, російські дрони влучили у школу та житловий будинок у місті Стрий.

Напад 30 липня на Львів також призвів до ураження житлових будинків на вул. Виговського та Патона. Тоді зафіксували пошкодження понад 20 будинків, ліцею та дитсадка, а одна людина загинула.

13 травня безпілотники поцілили у об’єкт критичної інфраструктури в Жовкві, внаслідок чого також були пошкоджені житлові будинки і постраждали промислові об’єкти.

24 березня Львів зазнав трьох атак безпілотників. Вони влучили у будинки на площі Соборній, проспекті Червоної Калини та на вул. Бандери. Пошкодили пам’ятку архітектури національного значення і ряд житлових будинків. У лікарні потрапили 7 людей, а медичну допомогу звернулись понад 20 осіб.

7 лютого російська атака на об’єкт критичної інфраструктури призвела до тимчасового припинення водопостачання, теплопостачання та електроенергії для близько 6 тисяч жителів Добротвора і Старого Добротвора. Тоді також постраждало 18 приватних житлових будинків, один із яких зруйнували повністю.

27 січня ворог пошкодив енергетичний об’єкт у Золочівському районі.

15 січня під час повітряної тривоги безпілотник впав у центрі Львова на дитячий майданчик поблизу пам’ятника Степану Бандері. Це спричинило пошкодження вікон житлових будинків і вітражів у храмі святих Ольги та Єлизавети.

9 січня внаслідок атаки на об’єкт критичної інфраструктури у Львові цивільні об’єкти не постраждали, але через ударну хвилю у селищі Рудно Львівської громади спрацювала автоматична газова безпекова система. Внаслідок цього кілька вулиць залишилися без газопостачання.