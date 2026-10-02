Учнів Львівщини запрошують взяти участь в обласному конкурсі «Квітковий вернісаж»

Школярів Львівщини запрошують долучитися до обласного конкурсу «Квітковий вернісаж»

Мета конкурсу – поглибити знання школярів із флористики та аранжування, розвивати творчі здібності, виховувати любов до прекрасного та формувати бережливе ставлення до природи.

Учнів шкіл та вихованців позашкільних закладів Львівщини запрошують брати участь в обласному конкурсі «Квітковий вернісаж». Творчість, фантазія та повага до природи стануть основою для створення яскравих квіткових композицій.

Конкурс має на меті поглибити знання дітей у флористиці та аранжуванні, сприяти розвитку їх творчих здібностей, виховувати любов до краси і формувати відповідальне ставлення до навколишнього середовища.

Організатор заходу – КЗ ЛОР «Львівський обласний центр еколого-натуралістичної творчості учнівської молоді».

Учасники зможуть подати роботи у таких номінаціях:

«Листівки з мінібукетом»;

«Композиції із сухоцвітів»;

«Еко-декор (картини)».

Прийом конкурсних робіт триватиме до 12 жовтня 2026 року. Одночасно до цього числа необхідно надіслати заявку на електронну адресу: alina.fatieieva@locentum.com.ua

Важливі умови:

Розмір композицій та картин не повинен перевищувати 30 × 40 см;

Від одного навчального закладу дозволяється подати максимум дві роботи в кожній номінації.

Переможцям і призерам вручать грамоти за І, ІІ та ІІІ місця. Керівники закладів, чиї учні отримають нагороди, отримають подяки від КЗ ЛОР «ЛОЦЕНТУМ».

«Конкурси такого типу дають дітям змогу через творчість пізнавати природу, відкривати красу рослин і навчатися дбайливо ставитися до природних ресурсів. Дуже важливо, щоб екологічне виховання спонукало дітей створювати власноруч, досліджувати і проявляти своє бачення. «Квітковий вернісаж» поєднує творчість із любов’ю до природи та допомагає формувати екологічну культуру молодого покоління», — підкреслює директор департаменту екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації Володимир Корда.

Додаткова інформація за телефоном: +380 67 879 43 23 (Аліна Фатєєва)