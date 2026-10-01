У Підкамінській та Куликівській громадах стартував патронат над дітьми

У Підкамінській та Куликівській громадах запровадили послугу патронату над дитиною

У Підкамінській селищній громаді Золочівського району та Куликівській селищній громаді Львівського району запровадили соціальну послугу патронату над дитиною. Такі рішення ухвалили виконавчі комітети громад.

Патронат над дитиною — це тимчасовий догляд, виховання і реабілітація дитини у родині патронатного вихователя. Ця послуга розрахована на дітей, які через складні життєві обставини тимчасово не можуть жити з батьками.

«Наша ціль — захистити права дітей, що опинилися у важких сімейних ситуаціях і тимчасово не можуть перебувати разом із батьками. Нині у Львівській області функціонує 54 патронатні сім’ї в 44 громадах. В таких родинах зараз перебуває 57 дітей», — розповів начальник служби у справах дітей Львівської обласної державної адміністрації Володимир Лис.

За його словами, цього року на Львівщині створили вже 26 патронатних сімей.

Патронатні родини забезпечують дитині безпечне сімейне оточення на той час, коли батьки тимчасово не можуть дбати про неї через складні життєві обставини. Це може бути пов’язано, наприклад, з тим, що сім’я потребує підтримки соціальних служб для стабілізації, або ж через хворобу чи лікування батьків у лікарні.

Поки дитина перебуває під патронатом, соціальні служби працюють із її рідною сім’єю. Їхня мета — допомогти подолати труднощі та створити умови для повернення дитини додому.

Послуга патронату є важливим механізмом, що допомагає запобігти вилученню дітей із сімей і потраплянню їх до інтернатних закладів.

З питань усиновлення, створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу чи патронатної сім’ї можна звертатися до Служби у справах дітей Львівської ОДА за телефоном (032) 235-44-56 або ж до служби у справах дітей за місцем вашого проживання.