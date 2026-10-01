Більше десяти років безжального очікування: у Львові вимагають від забудовників розкрити інформацію про ЖК «Панорамний»

Заступник міського голови Львова з містобудування Любомир Зубач звернувся до керівництва ТзОВ «Омега Львів» з вимогою розпочати відкритий діалог з інвесторами та представити конкретний план завершення будівництва житлового комплексу «Панорамний» на вулиці Під Голоском, 17.

Роботи на цьому об’єкті тривають вже більше десяти років. Попри те, що будинок готовий більш ніж на 90%, власники квартир і досі не можуть у них заселитися.

«Розумію емоції людей, однак це поза межами компетенції міської ради. Водночас ми готові сприяти як посередники, створюючи майданчик для комунікації. Тож звертаюся до менеджменту забудовника: вийдіть із тіні і почніть врегульовувати цю критичну ситуацію», — наголосив Любомир Зубач.

За його словами, раніше у компанії «Омега Львів» було зафіксовано порушення. Проти попереднього керівника відкрили кримінальне провадження, а сам він перебуває в міжнародному розшуку.

Через кілька років у компанії змінилися власники та керівництво. Мешканці Львова сподівалися, що після цього будівництво нарешті завершать. Проте проблема і досі не вирішена.

«Місто повністю на стороні людей, які вже сплатили свої кошти і більше десяти років чекають на житло. Наступного тижня проведемо робочу нараду і публічно запрошую представників “Омега Львів” долучитися. Нарешті маємо почути чітку дорожню карту завершення будівництва», — підкреслив заступник міського голови.

Любомир Зубач також заявив, що міськрада готова надати майданчик для переговорів між забудовником та інвесторами, а також сприяти у пошуку ефективного рішення.